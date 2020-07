Tourismus-Debatte: „Gerber ist ein junger Hörl“

„Hatte große Erwartungen“

Verwundert zeigte sich darüber vor allem der Grüne Tourismussprecher, LA Georg Kaltschmid. „Mit Mario Gerber ist ein Hotelier meiner Generation in den Landtag gezogen. Ich hatte hier große Erwartungen, dass er die Zeichen der Zeit erkennt. Doch wenn ich mir seine Aussagen in der ,Krone’ oder auch im Landtag anhöre, dann kommt es mir oft so vor, als ob ein Franz Hörl in junger Version spricht“, meint Kaltschmid.