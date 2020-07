Heißester Tag des Jahres: 36 Grad, dann Unwetter

Die am 10. Juli in der Wiener Innenstadt gemessenen 35,5 Grad könnten am Dienstag übertrumpft werden. Über 36 Grad sind am bisher heißesten Tag des Jahres möglich. Doch das Traumwetter hält nicht an: Bereits am Nachmittag können Gewitter über das Land ziehen, die Stadt Salzburg bekam bereits am Vormittag einen kleinen Vorgeschmack serviert.