Corona-Fälle steigen: „Behörden müssen aufrüsten“

Trotz seiner Verpflichtungen in Wien zieht es Vizekanzler Werner Kogler immer gerne in seine steirische Heimat. Nun war er auf Stippvisite in Graz. Dabei hat der grüne Spitzenpolitiker der „Steirerkrone“ unter anderem die Frage beantwortet, ob wir uns die milliardenschweren Corona-Hilfen überhaupt leisten können.