Auf Gala folgte Frust - „Bin körperlich am Ende“

Vor allem die intensiven Spiele am Vortag waren ein ausschlaggebender Grund für die Niederlage. Am Samstag musste das Duo innerhalb von nur fünf Stunden drei Matches absolvieren. „Ich bin körperlich am Ende. Schon in der Früh habe ich mich überhaupt nicht gut gefühlt“, war dem Salzburger das Mammutprogramm anzumerken.