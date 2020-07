Kleinbus krachte auf Pkw: Lenkerin schwer verletzt

Gegen 14:28 Uhr lenkte ein 53-jähriger Deutscher seinen PKW mit dem Wohnanhänger von der Inntalautobahn kommend in südliche Richtung durch den Landecker Tunnel. Hinter dem Fahrzeug fuhr ein 32-jähriger Deutscher mit seinem PKW ebenfalls in Richtung Süden. Zur gleichen Zeit fuhr eine 36-Jährige einen Kleinbus von Prutz kommend in Richtung Norden.