FAC-Sieg! Steyr wahrt Chance auf Top-6-Platzierung

Mit einem 3:1-(2:1)-Erfolg beim GAK hat Vorwärts Steyr am Samstag in der 29. Runde der 2. Fußballliga die Chance auf eine Top-Sechs-Endplatzierung gewahrt. Vor dem abschließenden Spieltag am kommenden Freitag liegen die Oberösterreicher einen Punkt hinter den sechstplatzierten Amstettnern. Im zweiten Samstagsspiel setzte sich der FAC zu Hause gegen Schlusslicht Kapfenberg mit 2:0 (2:0) durch.