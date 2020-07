Ultraleichtflugzeug stürzt auf Wohnhaus: Drei Tote

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf ein Wohnhaus im niederrheinischen Wesel in Deutschland sind am Samstag drei Menschen gestorben. Die Dachgeschoßwohnung des Hauses geriet in Brand und wurde laut Feuerwehr völlig zerstört. In der Wohnung habe eine Frau mit ihrem zweijährigen Kind gewohnt, hieß es seitens der Einsatzkräfte.