Felssturz: Bergsteiger in Tirol tödlich verletzt

Eine vierköpfige Bergsteigergruppe aus Deutschland war am Morgen von der Ambergerhütte in Gries bei Längenfeld über den Westanstieg zum 3497 Meter hohen Schrankogel in den Stubaier Alpen aufgebrochen. Die Gruppe erreichte mittags den Gipfel und wollte über den Ostgrat wieder zur Amberger Hütte absteigen.