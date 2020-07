Snowboard-Anna und die schönen Uhren

Der Millstätter See in Kärnten ist nicht nur einer der malerischsten Seen Österreichs, sondern auch Heimat von Snowboard-Weltmeisterin und Olympiasiegerin Anna Gasser. Seit mittlerweile zwei Jahren ist die erfolgreiche Wintersportlerin bereits Markenbotschafterin für Jacques Lemans. Vor wenigen Tagen lud die attraktive Kärntnerin die österreichische Uhrenmarke in ihre schöne Heimat zum Fotoshooting ein.