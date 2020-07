„Avowed“: Neues First-Person-RPG von Obsidian

Nach erfolgreichen Titeln wie „Star Wars: Knights of the Old Republic II“, „Fallout New Vegas“, „Pillars of Eternity“ oder zuletzt „The Outer Worlds“ haben die Rollenspiel-Spezialisten von Obsidian Entertainment mit „Avowed“ ihr neuestes Projekt angekündigt. Das epische First-Person-RPG soll Gamer auf PC und Xbox Series X in die fantastische Welt von Eora entführen. Einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht.