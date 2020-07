Indonesien bestätigt Echtheit von Tanner-Brief

Die gute Nachricht zuerst: Das Schreiben aus Indonesien an Klaudia Tanner ist echt, und damit auch das Kaufinteresse an unseren 15 ungeliebten Eurofighter-Jets. Der überraschende Brief von Subianto, in dem er ankündigte, über einen Kauf unserer gesamten Eurofighter-Flotte verhandeln zu wollen, war vor genau einer Woche auf dem Schreibtisch der Ministerin gelandet. Weil er nicht über die Botschaft zugestellt wurde, folgte eine tagelange Recherche im Ministerium, ob es sich denn nicht um eine Fälschung handeln könnte. Zumindest diese Sorge scheint ausgeräumt: Der Sprecher des indonesischen Verteidigungsministeriums, General Djoko Purwanto, bestätigte am Donnerstag, dass sein Land tatsächlich einen Kauf unserer Jets prüfe.