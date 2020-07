Das ist der Grund für Shiffrins Freudensprung

„Das beschreibt ziemlich mein Gefühl ob der Tatsache, dass Taylor Swift in der Nacht ein neues Album herausbringt“, schreibt Shiffrin und postet das Bild vom Luftsprung dazu. In der Tat hatte die US-Country-Musikerin angekündigt, ihr achtes Studio-Album zu veröffentlichen. Für Ski-Star Shiffrin, selbst sehr Musik-affin und veritable Gitarre-Könnerin, Grund genug, in die Luft zu gehen.