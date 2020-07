Verdacht auf Steuergeld-Verschwendung erhärtet

McKinsey? Keine Ahnung. So lässt sich der Tenor aus Anfragen an Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) als auch an die Wirtschaftskammer (geleitet von ÖVP-Mann Harald Mahrer) zusammenfassen. Man habe McKinsey weder beauftragt noch bezahlt - die „Krone“ berichtete über Zahlungen von 200.000 Euro pro Woche für die Beratungsfirma im Zusammenhang mit einem Projekt von Corona-Massentests im Tourismus, organisiert von Köstinger und WKO. Letztlich finanziert durch Steuergelder.