Wirtschaftskammer-Chef verteidigt Swarovski teils

Während die Empörung in der Tiroler Landespolitik wegen des Swarovski-Stellenabbaus in den vergangenen Tagen allenthalben groß gewesen ist, rückte der Präsident der Wirtschaftskammer Tirol, Christoph Walser, am Donnerstag zur teilweisen Verteidigung des Konzerns aus. Für Freitag wurde ein Krisengipfel anberaumt.