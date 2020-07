Attentat-Video brachte Angeklagten zum Grinsen

„Hallo, mein Name ist Anon. Und ich glaube, der Holocaust ist nie passiert.“ Mit diesen Worten beginnt Stephan B. seine über eine Helmkamera mitgefilmte und im Internet live gestreamte Aufnahme von dem versuchten Anschlag auf die Synagoge in Halle. Auf den Filmaufnahmen ist zu sehen, wie B. am 9. Oktober versucht, die Tür der Synagoge aufzuschießen bzw. sie einzutreten, was ihm nicht gelingt. Zu diesem Zeitpunkt halten sich 52 Menschen in der Synagoge auf. B. tötet auf der Straße eine zufällig vorbeigehende 40-jährige Frau und schießt später in einem Döner-Laden um sich, wo er einen 20-Jährigen tödlich verletzt.