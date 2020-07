„Rock of Ages III“ poltert auf PC und Konsolen

In einer Mischung aus Tower-Defense, Strategie und Arcade-Action können Gamer ab sofort in Modus Games‘ „Rock of Ages III: Make & Break“ auf PC, PS4, Xbox One und Switch (Stadia folgt) für Zerstörung sorgen und versuchen, gegnerische Burgen durch riesige Felsen niederzureißen, während sie gleichzeitig ihre eigene Verteidigung aufbauen. Erstmalig können Spieler auch selbst Level bauen und online mit der Community teilen. Wir zeigen den Launch-Trailer.