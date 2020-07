Dieser Filmstar spielt Tennis-Turnier in Schweden

Der Filmstar Hugh Grant (59) schlägt bei der schwedischen Tennis-Meisterschaft der Senioren auf! Der britische Schauspieler („Notting Hill“) bestreitet bei dem Turnier in der schwedischen Tennis-Hochburg Bastad am Sonntag sein erstes Einzelmatch in der Altersklasse Ü60, wie aus dem Turniertableau hervorgeht.