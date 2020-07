Gewitter: Lkw kippt um und stürzt in Richtung Haus

Heftige Unwetter mit großen Hagelkörnern haben am Dienstagnachmittag Teile der Weststeiermark heimgesucht. In Groß St. Florian im Bezirk Deutschlandsberg führten sie zu einem schweren Unfall: Ein Lkw kippte um und stürzte in Richtung eines Hauses. Zum Glück wurde niemand verletzt.