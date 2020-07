Fressnapf sucht wieder „Tierische Helden“

In ganz Österreich engagieren sich viele Tierschützer, Ehrenamtliche und Tierhalter für den Tierschutz. Umgekehrt erweisen sich auch unsere tierischen Freunde immer wieder als Helden des Alltags - besonders in der aktuellen Situation. Fressnapf Österreich zeichnet das Engagement von Mensch und Tier auch 2020 mit dem „Tierisch engagiert“-Award aus. Bis 14. August können engagierte Projekte und tierische Helden in drei Kategorien nominiert werden.