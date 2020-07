Der Star wollte nach „Clueless“ alles hinschmeißen

„Wusste nicht, worauf ich mich einließ“

Die 43-Jährige gestand jetzt in einem Interview ein, wie sehr sie gelitten und alle Lust an der Schauspielerei verloren hat. „Es war wirklich intensiv. Ich hatte keine der Reaktionen erwartet, die wir bekamen. Es war eine Menge, und ich glaube, wenn überhaupt, dann hat mich das alles für eine Weile von dieser Arbeit abgehalten und mich so viel mehr in meinen Aktivismus hineingezogen“, so Silverstone, die sich seit vielen Jahren für eine vegetarische Lebensweise starkmacht.