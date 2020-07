Unbekannter schlägt Mann in Vorarlberg bewusstlos

Kurz nach 1 Uhr kam in der Schillerallee eine 47-jährige Frau zu Sturz, woraufhin der Begleiter der Frau ihr wieder auf die Beine half. Plötzlich wurde dieser jedoch von einem Mann, der ebenfalls in Begleitung einer Frau war, attackiert und zwei- oder dreimal ins Gesicht geschlagen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung schlug der Unbekannte weitere fünf- oder sechsmal zu. Anschließend suchten der Mann und dessen Begleiterin per Fahrrad das Weite.