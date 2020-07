Ecclestone: „Für Windelwechsel sind die Frauen da“

Denn, wie Ecclestone nun verriet, macht er nur das Nötigste. Das Baby zu füttern oder gar die Windeln zu wechseln, käme ihm gar nicht erst in den Sinn. „Dafür sind die Ehefrauen da“, grinst der 89-Jährige in die Kamera. Auch bei der Geburt war Ecclestone nicht anwesend. Immerhin: Papa Bernie schaute sich das Erlebnis später auf Video an, heißt es in der englischen Presse. Der frühere F1-Zampano hat bereits drei Töchter aus früheren Beziehungen.