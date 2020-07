Forscher entdecken Feuerring auf der Venus

In Anlehnung an den Pazifischen Feuerring - einen Vulkangürtel, der den Pazifischen Ozean von drei Seiten umgibt - auf der Erde haben die Forscher ein Band von Coronae in der unteren Hemisphäre des Planeten „Feuerring der Venus“ genannt. Es sei jedoch zu beachten, dass auf der Erde die Plattentektonik für die Lage und Dynamik des Feuerrings verantwortlich sei, Auf der Venus sei es vertikaler Hotspot-Vulkanismus, der auf der Erde nur an wenigen Orten vorkomme; so die Forscher.