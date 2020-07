Kurz zu Macron: „Bei manchen liegen Nerven blank“

Die SPÖ - die den Kanzler am Montag auch in Bezug auf geplante Corona-Maßnahmen schwer unter Beschuss nahm - griff den Sager dankbar auf und bezeichnete Kurz als „Marketingkaiser“. „Er inszeniert sich, fotografiert sich, spielt sich bildhaft in den Mittelpunkt“, stichelte der SPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, Andreas Schieder, in einem Gespräch mit der Austria Presse Agentur.