Ireland Baldwins Bikini ist ganz schön mini

Sauer auf Fotografen

Auf die Fotografen ist die hübsche 24-Jährige übrigens stinksauer. Auf ihrem Instagram-Account beschwerte sie sich über einige Fotos, die in den letzten Tagen geschossen wurden, die angeblich Stoppel in ihrer Bikinizone zeigen. Das ginge erstens niemanden etwas an, aber sie habe nun einmal immer tagelang Pickel nach einer Rasur, schrieb sie verärgert. Und darauf, dass sie weiß wie Schnee sein soll und keinen Sixpack habe, gebe sie ebenfalls einen „F**k“. Harte Worte, die sitzen!