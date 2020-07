Lewis: „Richtiger Spaß, auch wenn ich einsam war“

Bislang gelangen nur Michael Schumacher acht Siege auf einer Strecke (Magny-Cours) - diesen Rekord muss er sich seit gestern mit Lewis Hamilton teilen. Der sechsfache Weltmeister feierte auf dem Hungaroring einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg, seinen achten in Ungarn. Und bereits in zwei Wochen in Silverstone hat Hamilton die nächste „Schumi“-Bestmarke im Visier.„Ob ihr es glaubt oder nicht, das war ein hartes Rennen, ich musste stark pushen“, sagte Lewis Hamilton bei der Siegerehrung und bedankte sich beim gesamten Mercedes-Team. „Aber vor allem den Jungs in der Motorenabteilung.“