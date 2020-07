Vier Verletzte bei Unfall mit Traktor in Tirol

Gegen 15 Uhr lenkte ein 38-Jähriger seinen Traktor mit einem leeren Anhänger auf der Thierseestraße in Richtung Kufstein. „In einer scharfen Rechtskurve geriet der Anhänger aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn“, heißt es seitens der Polizei. Ein entgegenkommender Pkw-Lenker konnte an den Straßenrand ausweichen, weshalb der Anhänger den Pkw nur leicht streifte. Mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw kam es allerdings zu einem Frontalzusammenstoß. Dabei zogen sich die vier Insassen des Pkw (ein 61-jähriger Mann und drei Frauen im Alter zwischen 52 und 59 Jahren) erhebliche Verletzungen zu. „Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert“, erklärt die Exekutive.