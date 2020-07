Japaner verschenken Bergluft in Konservendosen

Naturliebhaber in Japan können trotz Corona-Krise aufatmen - oder besser einatmen: Die Stadt Hokuto in der Provinz Yamanashi verschenkt neuerdings Bergluft in Konservendosen. Da die Leute wegen der Pandemie die reichhaltige Natur der Region nicht vor Ort genießen könnten, schicke man ihnen die frische Luft eben in der Dose, berichtet am Freitag der japanische Fernsehsender NHK.