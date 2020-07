Wechselbetrug mit altem Geld aus Rumänien

Zu einem gewerbsmäßigen Betrug ist es bereits Montagabend an einer Tankstelle im Bezirk Villach-Land gekommen: Ein englisch sprechender Mann ersuchte den Angestellten, 1000 rumänische Leu in Euro zu wechseln - doch der Kärntner konnte das Geld tags darauf in der Bank nicht eintauschen.