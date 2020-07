Ladungslisten für Herbst: Weiter Gezanke um Zeugen

Am Donnerstag verabschiedet sich der Ibiza-U-Ausschuss in die Sommerpause. Mit welchen Auskunftspersonen es in welcher Reihenfolge im Herbst weitergeht, ist nach wie vor unklar - die Parteien ringen um eine Einigung. Falls diese nicht gelingt, hat Ausschussvorsitzender Wolfgang Sobotka (ÖVP) das letzte Wort.