Ein Korb für die Spanier: Max in doppelter Mission

Mit 27 Jahren befindet sich Max Hopfgartner gerade im besten Basketballer-Alter. Nach Stationen in den USA und Spanien spielte er in den letzten beiden Jahren als Profi für Klosterneuburg in Österreichs höchster Spielklasse. Zugleich absolvierte er den Bachelor in Erneuerbare Energien, schloss nun auch den Master in Finanzen ab. Und will das Erlernte auch in der Praxis umsetzen.