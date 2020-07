Nach Unglück: So sicher sind steirische Klammen

Eigenen Raabklamm-Bürgermeister nominiert

Da der Besucherdruck steigt, gehen die Ortschefs der insgesamt fünf am Weg liegenden Gemeinden auf Nummer sicher: „Wir nominieren jedes Jahr im Rotationsprinzip einen so genannten Raabklamm-Bürgermeister, bei dem dann alle Fäden zusammenlaufen; auch, was das Thema Sicherheit angeht. Alpenverein, Naturfreunde sowie Berg- und Naturwacht arbeiten bei uns gut zusammen, bis auf ein paar kleinere Steine, die da und dort einmal heruntergekommen sind, ist aber noch nie etwas passiert“, erzählt Mautner.