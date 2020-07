Frau infiziert mit einer Aufzugsfahrt 71 Menschen

Frau ohne Symptome

Unter den Fällen, die in direkter Verbindung mit dem Hochhaus standen, gab es jedoch keinen, der in den 14 Tagen vor der Infektion in einem Corona-Gebiet gewesen war. Erst als die Forscher von der Frau erfuhren, die kürzlich in den USA gewesen war, konnten sie den Anfang der Infektionskette in der Provinz identifizieren. Bei einem Test wurden schließlich Antikörper im Körper der Frau nachgewiesen.