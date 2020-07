Berühmte Gäste in zehn Kapiteln

1992: Dalai Lama

Zur Eröffnung der ersten Festspiele unter Intendant Gerard Mortier konnte ein prominenter Festredner gewonnen werden: Der 14. Dalai Lama sprach über „Menschliches Mitgefühl und universelle Verantwortung: Eine Grundlage des Glücks und des Friedens“. Bundespräsident Thomas Klestil erinnerte in seiner Rede überraschend deutlich an die chinesische Besetzung und Unterdrückung Tibets und an ein Volk, „dessen Schicksal wir nicht vergessen dürfen“. Das spirituelle Oberhaupt der Tibeter und Friedensnobelpreisträger kam 1998 und 2012 zwei weitere Male an die Salzach - allerdings nicht zu Festspielzeiten.