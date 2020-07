Engpass bei lebenswichtigen Medikamenten droht

„Wird kein oder zu wenig Plasma gespendet, gefährdet das die Versorgung Kranker mit dringend benötigten Arzneimitteln. Denn Blutplasma wird gerade jetzt in Zeiten des Coronavirus dringend benötigt, um lebensrettende oder lebenserhaltende Medikamente für Patientinnen und Patienten in Österreich herstellen zu können“, appellierte Alexander Herzog, Generalsekretär des Verbandes, an die Bevölkerung.