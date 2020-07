Lernen auf dem Dach der Welt

„Bald ist es geschafft!“ Im Endspurt befindet sich der Bau der ersten Burgenlandschule in Nepal. Wegen der weltweiten Corona-Krise haben sich die Arbeiten zwar verzögert, der Zeitverlust hält sich jedoch in Grenzen. „Dank vieler Spenden ist die Fertigstellung in greifbare Nähe gerückt“, freut sich Initiator Hans Goger.