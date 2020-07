Raser und Alkolenker am Wochenende in Salzburg

Am Samstagabend ereignete sich in Wals ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Tennengauer (26) kam mit seinem Pkw bei überhöhter Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern, geriet in weiterer Folge auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Pkw. Schließlich kam er rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,58 Promille. Der Führerschein wurde dem Tennengauer an Ort und Stelle abgenommen.