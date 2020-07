Tscheche bei Motorradunfall tödlich verunglückt

Der Biker (63) aus Tschechien dürfte das auf einer Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte aufgestellte Verkehrszeichen übersehen haben und war kurz vor der Ortseinfahrt von Maria Elend im Rosental mit seinem Motorrad dagegengeprallt. In Folge kam der Biker zu Sturz und prallte auch noch gegen eine Leitschiene. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Einsatzkräfte, darunter auch das Team des Notarzthubschraubers RK-1 der ARA Flugrettung, konnten ihm nicht mehr helfen.