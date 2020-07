Die Zeugnisse gibt’s heuer in vielen Varianten

„Wir sollen zwischen 8 und 9 Uhr bei der Volksschule sein. Dann werden die Kinder die Zeugnisse im Garten bekommen“, erzählt eine Mutter aus Oberneukirchen. In Ebensee wiederum werden die Zeugnisse im 20-Minuten-Abstand ausgehändigt. Und in Linzer Schulen werden die Kinder teilweise in jenen Gruppen anrücken, in denen sie auch den Unterricht besuchten.