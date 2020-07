„Ich wollte von der Polizei erschossen werden“

Freundin entriss Täter die Schusswaffe

Danach fühlte sich der Mann schäbig, beschloss einmal mehr, seinem Leben ein Ende zu setzen. Dafür packte der Sportschütze eine seiner beiden Pistolen aus dem Tresor und setzte sich an einen Tisch im Haus. Er schluckte Tabletten und trank weiter Alkohol. Doch dann kam die Frau nach Hause und ahnte, was er im Schilde führte. Verzweifelt riss sie ihm die Waffe aus den Händen, versteckte sie in einem Bettkasten, rief ihre Schwester und den Bruder ihres Freundes an.