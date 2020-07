Novak überrascht mit Sieg gegen Nr. 15 der Welt!

Der Niederösterreicher Dennis Novak hat beim Tennis-Einladungsturnier „Thiem‘s 7“ seinen ersten Sieg gefeiert! Der 26-Jährige besiegte den Russen Karen Chatschanow in Gruppe B 6:1 und 6:4 und hat sich damit ein „Endspiel“ um eine Halbfinalteilnahme erspielt. In dem geht es am Donnerstag (13 Uhr, live ServusTV) gegen Roberto Bautista Agut. Der Spanier hält nach einem 4:6, 3:6 am Mittwoch gegen Matteo Berrettini ebenfalls bei bisher einem Erfolg. Chatschanow ist vor seinem Donnerstag-Duell mit Berrettini schon fix ausgeschieden, der Italiener wiederum fix weiter.