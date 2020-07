Thiem besiegt Rublew und steht im Kitz-Halbfinale

Der Tennis-„Länderkampf“ Österreich gegen Russland beim Kitzbüheler Einladungsturnier „Thiem‘s 7“ ist am Mittwoch mit 2:0 an die Lokalmatadore gegangen. In der „Night Session“ gewann Dominic Thiem in Gruppe A vor 500 zugelassenen Zuschauern gegen den Russen Andrej Rublew 7:5,6:4, womit er vorzeitig im Halbfinale steht. Am Nachmittag hatte Dennis Novak Karen Chatschanow 6:1,6:4 besiegt.