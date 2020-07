So bleibt der Teich auch im Sommer sauber & schön

Ein Teich im Garten ist nicht nur schön anzusehen, sondern bietet auch vielen Tieren und Pflanzen Lebensraum. Ein Teich gilt als Biotop und ist in vielerlei Hinsicht ein großer Schritt in Richtung Umwelt- und Naturschutz. Doch so schön das kleine Gewässer im Garten auch ist, es bedarf intensiver Pflege. Vor allem im Sommer, wenn die Temperaturen steigen, sollten Sie auf Folgendes achten: