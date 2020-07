Horner zu Vettel-Aus: „Rüde auf Markt gesetzt“

Sebastian Vettel hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft nach Ende seines Vertrages mit Ferrari mit Jahresende getroffen. Für den vierfachen Weltmeister könnte es sowohl in einem neuen Auto weitergehen, er könnte aufhören oder ein Jahr Auszeit nehmen. Zumindest schloss er am Montag bei „Sport & Talk“ auf ServusTV keine dieser drei Optionen aus. Red-Bull-Teamchef Christian Horner hatte „nicht erwartet, dass er so rüde von Ferrari auf den Markt gesetzt wird“, wie er in der Sendung sagte.