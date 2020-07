KAC verlängert Vertrag von Trainer Matikainen

Wegen der Pandemie sei aktuell aber vieles unsicher und noch nicht planbar. „Aber ich habe das Bestreben, nach Klagenfurt zurückzukommen und meinen Teil dazu beizutragen, dass sich der EC-KAC auch in Zukunft prächtig entwickelt“, so Matikainen der auch schon als Spieler in Klagenfurt engagiert gewesen war. Die neue Saison soll am 25. September beginnen.