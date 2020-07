Debütant als fleißigster Redner im Landtag

Ab in die Ferien! Für die steirischen Schüler geht’s am Freitag in die lange Sommerpause - die hohe Politik trifft bereits am Dienstag zur letzten Landtagssitzung vor dem Herbst zusammen. Zeit also, einmal zu schauen, wie fleißig die 48 Abgeordneten bisher waren. An der Spitze steht ein Debütant, am Ende ein Koalitions-Duo.