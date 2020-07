Drugovich gewinnt Formel-2-Sprint in Spielberg

Felipe Drugovich hat das zweite Formel-2-Rennen ihm Rahmen des Grand Prix von Österreich gewonnen. Drei Stunden vor dem Start der Formel 1 setzte sich der Brasilianer am Sonntag vor leeren Tribünen am Red Bull Ring nach drei Safety-Car-Phasen vor Louis Deletraz und Dan Ticktum durch. Der Deutsche Mick Schumacher, Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, kam als 7. in die Punkte.