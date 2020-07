US-Amerikaner Tiafoe positiv auf Corona getestet

US-Tennisprofi Frances Tiafoe ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden und hat sich in Quarantäne begeben. Dies teilte der Weltranglisten-81. auf Twitter mit. Er habe in den vergangenen beiden Monaten in Florida trainiert und sei noch vor einer Woche negativ getestet worden. Anfang der kommenden Woche will sich der 22-Jährige einem weiteren Test unterziehen.