US Open trotz hoher Corona-Zahlen? Das sagt Thiem!

Trotz zuletzt stark steigender Fallzahlen in der Coronavirus-Pandemie in den USA sind die US Open ab 31. August nach wie vor im Tennis-Kalender. Österreichs Star Dominic Thiem hofft, dass das Grand-Slam-Turnier in New York stattfinden kann. Er würde sowohl das in New York ausgetragene Masters-1000-Turnier von Cincinnati, als auch die US Open spielen, verriet er im ORF-TV-Interview.