Betrunken in Lkw gekracht: Lenker (52) verurteilt

„Normalerweise ist man nach so einem Unfall mit einem Lastwagen tot“, meinte Richter Norbert Hofer am Freitag vor dem Innsbrucker Landesgericht. Dies war einem Oberländer (52) im September 2019 offenbar nicht bewusst. Mit 1,66 Promille krachte er bei Sautens in den Lkw. Der griechische Lenker wurde erheblich verletzt.